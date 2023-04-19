政府普發6000元現金，許多人陸續入袋。對此，臉書粉專台灣民意基金會18日就在臉書上釋出一份民調，從結果中可以看到，有72.9％的民眾認為這6000元對日常生活很有幫助，有23.9％的民眾認為不太有幫助。同時該粉專也分析，「從年齡層看，這次政府普發現金6000元，最有感覺的是20至24歲年輕人；從職業背景看，最有感覺的是農民、學生和家庭主婦」，引發討論。

根據台灣民意基金會對「民進黨政府自4月6日起全民普發6000元現金。請問，這筆錢對您日常生活所需，有沒有幫助?」進行的民調結果中可以看到，有13%民眾認為「非常有幫助」，有59.9%民眾認為「還算有幫助」、有16.7%民眾認為「不太有幫助」、有7.2%民眾認為「一點也沒幫助」、另有3.3%的民眾認為「沒意見、不知道」。

該粉專也分析，「從年齡層看，這次政府普發現金6000元，最有感覺的是20至24歲年輕人，高達八成三覺得對其日常生活所需有幫助；其次是25至34歲和65歲及以上，至少七成七覺得有幫助；35至44歲，七成一覺得有幫助；45至54歲，六成六覺得有幫助；55至64歲，六成八覺得有幫助。

最後該粉專也提及，「從職業背景看，最有感覺的是農民、學生和家庭主婦，分別有八成八、八成五、及七成八覺得對其日常生活所需有幫助；從地理區域來看，最有感覺的區域，依序是中彰投(七成九)、雲嘉南(七成 五)、桃竹苗(七成四)、基宜花東金馬(七成二)、高屏澎(七成一)、台北市(六成九)、 新北市(六成八)」。