民進黨總統參選人賴清德16日發表談話時表示，總統蔡英文走在民主的道路上，蔡英文路線才是台灣應該要選擇的路。國民黨立委王鴻薇18日在《新聞大白話》節目質疑，當初《勞基法》修惡、一例一休，就是在賴清德任內，被稱為「賴功德」。日前還說「政府要讓人民有飯吃」，根本在講廢話，難怪前副總統呂秀蓮說他空心。質疑賴清德把蔡英文當老佛爺一樣捧著，但台灣當前困境都因為蔡英文執政，賴清德要延續嗎？

「呂秀蓮我想，其實她看出賴清德的空心！」王鴻薇表示，以前我們講說蔡英文叫空心菜，賴清德也很空，他也是空心賴。因為現在他所講的一些訴求，你會發現，很空啊，他到底要講什麼？他的訴求要講什麼？政府要讓每個人有飯吃，這不是廢話嗎？我不但要讓人民有飯吃，還要讓人民吃得好，對不對？要吃得營養、健康，才有所謂的食安把關。所以到底在講什麼，為什麼我們要倒退到人人有口飯吃就好了？

「這種訴求，你告訴我說你要去角逐總統大位？」王鴻薇提到，賴清德到底有沒有能力做總統？他過去做過行政院長，並不是說他沒有什麼歷練，沒有機會看到他的長才。他當行政院長的時候是「黯然下台」，為什麼下台？因為當時2018年民進黨縣市長選舉大敗。為什麼大敗？其中一個就跟勞工有關，《勞基法》修惡、一例一休，就是在賴清德任內搞不定，蔡英文曾說「你們要自立自強」、「勞工是我心裡最軟的那一塊」。

王鴻薇指出，《勞基法》的修惡是在賴清德任內，而現在台灣仍然有低薪問題。賴清德有另外一個稱號叫「賴功德」，為什麼？因為他告訴你「低薪是做功德」，我們的行政院長講的！他告訴你，我沒有能力去處理低薪的問題，所以如果你低薪，不要怨嘆，就當做功德好了，所以人家叫他「賴功德」。

王鴻薇強調，另外一個非常重要的，就是能源問題。李遠哲說他找了蔡英文，說2025要非核家園，綠能沒辦法照原來開的支票，蔡英文說「2024以後不是我的問題」。那賴清德是不是要提出，未來你的能源路線是不是繼續延續蔡英文？你的兩岸路線延續蔡英文，如同呂秀蓮說的，你開口閉口通通都在講蔡英文、蔡總統，你到底有沒有主體性？

「所以我說，呂秀蓮看出他的空心，我想到一個什麼畫面？」王鴻薇直言，電影《九品芝麻官》裡有人一直老佛爺、老佛爺，她是你的老佛爺嗎？在你的嘴上要一直捧著這個老佛爺。但是你的這個老佛爺執政，讓整個台灣面臨極大的困境，外交斷交那麼多，能源政策走不下去，經濟上過度依賴大陸又找不出辦法，護國神山台積電準備奉送給美國。「請問一下，你口中的老佛爺做的是這樣子，你要繼續延續嗎？」