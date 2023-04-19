民進黨前秘書長羅文嘉近日復出受訪時提到，被藍營視為總統人選的新北市長侯友宜經驗不足，其餘候選人心中只有錢、把夥伴用過就丟等。媒體人黃揚明18日在《大新聞大爆卦》節目點出，羅文嘉是文宣專長出身，現在做的叫作「二虎競食之計」，試圖凸顯兩邊矛盾造成雙方互咬。他反問，扁政府時期誰重用侯友宜升他當刑事局長？

「羅文嘉有什麼資格去評論呢？」黃揚明表示，雖然他自認是四年前輔選蔡英文的功臣，但是選後他完全沒有被分到任何職務，就黯然離開了政壇一段時間。當賴清德重返總統大選的時候，突然又活了起來？大談國民黨的人選。

黃揚明提到，這當然是他們的策略，不要忘了羅文嘉是做什麼出身，他是文宣的專長。不說別的，過去在扁政府時期，是誰在重用侯友宜？只要講這件事就好，他升刑事局長，是誰把他升上去的？就這麼簡單。過去你曾經重用的人，現在你說他是草包，那除非用他的人你就是草包？所以這完全自打嘴巴，今天侯友宜有沒有能力，到時候是選民來決定。初選能不能出線，也是國民黨在決定。

「那羅文嘉現在做的是什麼？叫作『二虎競食之計』！」黃揚明指出，就是讓他們兩個互相咬，他要凸顯兩邊的矛盾，讓兩個人互相咬。線在對民進黨最好的就是，你在野陣營大亂、大惡鬥，互相咬到彼此全部受傷，這是對民進黨最好的劇本。

黃揚明強調，因為2019年民進黨沒有因為賴清德跟蔡英文互咬，最後受傷，沒有。民進黨一向在這種小我的事情，願意吞忍的程度絕對超過國民黨，這是藍營支持者必須要知道的。國民黨為什麼支持者焦慮，就是害怕在這一局徵召結果出來之後，2019又會再一次重演。所以這一局藍軍真正有權力徵召、整合的也好，最重要的就是趕快讓彼此不要最後變成是魚死網破。