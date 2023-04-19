古羅馬人生活奢華，又多了一處史蹟可佐證。英國考古期刊報導，一處2000年前的豪華酒莊遺址最近在義大利羅馬附近出土，年代可上溯至西元3世紀，有可能是古羅馬皇帝興建，考古學家說，這處酒莊甚至具備能噴出美酒的噴泉，權貴可以邊用餐邊觀賞釀酒工人勞動。現代人也得以藉此一窺古羅馬釀酒業發達程度。

美國有線電視新聞網引述期刊《古物》（Antiquity）報導，遺址位於位於羅馬東南部亞爾巴山（Alban Hills）的昆提里別墅（Villa of the Quintilii），靠近阿皮亞古道（Via Appia Antica），酒莊建於一處玄武岩緩坡。研究人員指出，這是歷來已知第2處為古羅馬富豪權貴興建的酒莊，甚至有可能是為古羅馬皇帝所建。

The recent excavation at the Villa of the Quintilii has uncovered the remains of a unique winery outside #Rome including fountains of grape juice, that portrays a sense of opulence never found at an #ancient production site.https://t.co/C8zlefsXSc — Ancient Origins (@ancientorigins) April 18, 2023

這處考古地點早在1998年即已開挖，但這次發現豪華酒莊的則是2017年成立的任務小組，這個小組把考古重點聚焦於遺址的大門與塔樓，此前已發現戰車競技場、劇場、大理石浴場。考古人員近來又找到一區「裝潢奢華」的複合建物，包括用於釀造、儲存葡萄酒的房間與通道。這片區域出土的建物與文物全有酒莊的特徵，其中不少是釀酒設備，例如以大理石築成的葡萄踩踏區、榨汁器、用於收集葡萄的盆桶，還有多條通往酒窖的通道，酒窖內滿是用來儲存葡萄酒的陶器。

上述發現具有西元3世紀酒莊的特徵，然而此處酒莊的裝潢與建築「高度不凡」，與其他已發現的酒莊遺跡截然不同。研究人員表示，這處酒莊遺址顯示了「古代作坊之中罕見的奢華程度」。

這處酒莊四周還有3間餐室，讓蒞臨酒莊的賓客可以實地觀看製造葡萄酒的過程。研究人員說，這一點在古代已有著墨，有文獻「描述眾人飲宴同時觀看、聆聽工人踩踏葡萄」。

Archaeologists have uncovered a unique ancient Roman winery at the luxurious Villa of the Quintilii, just to the south of Rome, #Italy.https://t.co/I02CL6gLXz pic.twitter.com/VwXcWvaNzI — Arkeonews (@ArkeoNews) April 17, 2023

這項研究報告的第一作者是曾任職羅馬英國學校、現於倫敦大學（University of London）古典研究所的達德（Emlyn Dodd）。他表示，古代許多文化的統治階級都把農業勞動賦予浪漫想像，尤其因為這是統治階級構築財富與地位的來源。

達德說，昆提里別墅此番發現的遺跡，向世人展現古羅馬菁英階級如何重新看待年度釀酒大事，當時的權貴把釀酒當成一種「劇場」表演，在權貴心目中，觀看者的體驗比釀酒工人的需求更重要。

研究人員推測，古羅馬時代有一位皇帝與朝臣可能年年造訪這處別墅，就為了觀看這種「釀酒劇場」。達德說：「這在當時稱得上是值得一看的奇觀，此處結合了會噴出酒與水的噴泉，陳設富麗堂皇，行經白色薄大理石砌成的甬道時還可以看見美酒流過，再加上釀酒工人勞動時的聲響與樂音，這些都是表演的元素。」

《古物》報導，這處酒莊所處年代必定晚於古羅馬皇帝康莫德斯（Commodus，卒於西元192年）統治時期，酒莊建物蓋過康莫德斯時期興建的圓形廣場一部份，酒莊設施建築具備戈爾迪安三世（Gordian III，西元244年遭罷黜）時期的特徵。考古團隊指出，康莫德斯在西元182到183年下令殺害別墅主人昆提里兄弟以奪取這處產業，這座別墅長期為古羅馬皇帝擁有，後經陸續修建拓展，至少持續到戈爾迪安三世統治時期。時至西元4世紀至5世紀，別墅首度出現廢棄跡象。

目前已知人類歷史最早的釀酒行為距今8000年前，地點是現今歐洲東南部的喬治亞。這項發現是一支跨國科學家團隊的考古成果，科學家在當地發現新石器時代陶器破片含有西元前6000年至西元前5800年的葡萄酒殘留物。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！