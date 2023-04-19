喝醉酒畫的？有男子在網上分享1段影片，影片中拍攝地點位於高雄市鳳山區明學路上，然而，一旁畫設的「紅線」卻長得特別奇怪，竟然是彎來彎去、歪七扭八，有趣的街景也讓他表示「心情不好就不要做了，工作做那麼痛苦幹嘛？」；對此，網友也笑稱「沒有領到薪水」、「肯定是夜哨沒補眠啦」，但有網友也認為應該是遭惡作劇，或私自畫設的「紅線」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段26秒影片，拍攝影片地點位於高雄市鳳山區明學路上，從影片中可見，道路旁疑似有新畫設的「紅線」，然而，該路段紅線卻「歪七扭八」，彎來彎去；對此，原PO在貼文寫下「心情不好就不要做了，工作做那麼痛苦幹嘛？」。

貼文一出，網友全笑翻，紛紛留言表示「畫的有創意」、「有個性」、「喝醉酒畫的」、「這聽驗收能過？」、「感覺他直接在油漆桶下方開一條口，邊喝邊提著走」、「沒有領到薪水」、「肯定是夜哨沒補眠啦」。

另外也有認為這「非正式紅線」，「這應該不是政府的施工單位畫的吧，應該吧？」、「地主自己畫的吧」、「這應該是路人亂畫的吧」、「這不是硃紅的道路漆啊」、「民眾私自劃的」、「看起來應該是惡作劇畫的」。

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