新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，近日更計畫將出訪新加坡。藍營戰將羅智強18日在《頭條開講》節目強調，前總統馬英九2007年曾出訪新加坡，事前也不會講要見誰，結果李光耀跟李顯龍都見到了，李光耀把新聞做得非常大，甚至埋下2013年簽《台星經濟夥伴協定》的種子。台星跟台紐是我們唯二能跟非邦交國簽到自由貿易協定，民進黨執政都做不到，所以侯友宜要去訪問新加坡，某種程度就是總統起手式了。

「其實這個回答是很正確的回答、很標準的回答！為什麼？」羅智強提到，自己2007年陪前總統馬英九一起去過新加坡，所以非常知道，以一個準備參選總統的人出訪這件事，事前也不會講我們要見誰，大家一定都會揣測你會見誰見誰，但就是死都不講，為什麼？這是雙方的默契嘛！

「等到見了以後，才要去講啊，對不對？事實上見了以後也不見得能講！」羅智強指出，馬總統是一個非常體諒雙方默契的人，所以當如果對方沒有說可以講的話，也就當作沒有，不會去講。而那次馬總統去新加坡，見到了李光耀、見到了李顯龍。他見到李光耀的時候，李光耀直接跟他說：我們會發新聞！那是蠻突破性的，新加坡是非常低調保守的！那時馬總統也訝異了一下，因為當初完全沒有講到這一塊。

羅智強表示，馬英九當時要選總統，他當然希望能夠做一個新聞。李光耀就很熱情，他就說：明天我們就發新聞！結果那一天新加坡的新聞做得非常大。不知道侯友宜有沒有這一手安排，但是行前是一定不可能講。

羅智強強調，要特別講的是2007年那一次，有一些正向的影響是大家比較不知道的，有很多種子是埋在2007年的，比方說馬總統2013年跟新加坡簽了一個台星的經濟合作、自由貿易協定（《台星經濟夥伴協定》），其實2007年那次跟李光耀就有談到這個題目了。李就說，其實我們要去參加國際組織、簽自由貿易協定，第一個關卡不是新加坡，也不是那些國家，第一關卡是兩岸！兩岸關係解決，那些東西都是能解決的事情。

「兩個人都是兩岸觀、國際觀非常有高度的人，所以那一場真的叫相談甚歡！」羅智強直言，台星跟台紐2個自由貿易協定都是非常指標性的，因為之前只有跟我們的邦交國簽得了FTA，我們唯二能跟非邦交國簽到自由貿易協定，就是新加坡跟紐西蘭這兩個國家，這就是外交突破！民進黨每次都講我們得道多助、國際友人對我們多好，他天天喊FTA，簽成了哪一個？「所以侯友宜要去訪問新加坡，某種程度就是總統起手式了啦！」