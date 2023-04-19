北京豐台區長峰醫院18日中午爆發火災，雖然13時33分左右現場火勢就被撲滅，但截至當天晚間18時，經轉院救治無效出現21人不幸死亡，具體事故原因正在進一步調查。據《北京日報》報導，北京市委書記尹力，市長殷勇也趕赴現場指揮火災撲救與傷患救治工作，隨後分別前往救治傷患醫院，看望慰問受傷人員，當晚召開會議調度後續處置工作。

尹力要求，當務之急是全力以赴救治傷患，科學制定救治方案，盡最大努力爭取讓傷患早日康復。而市級成立工作專班，加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關責任人責任。

尹力指出，市相關部門、豐台區和長峰醫院要細緻穩妥做好遇難人員善後，同步做好其他住院病人醫療工作。及時發佈相關資訊，回應社會關切。他強調這次火災令人痛心，教訓極其深刻，為我們敲響警鐘，提醒安全生產這根弦須臾不能松，消除火災隱患一刻不能停。

他並指出「五一」假期臨近，要切實壓實安全生產責任，加強應急值守和安全管理，堅決防止重特大安全事故發生。