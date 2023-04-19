J.Sheon日前赴泰國芭達雅在「Rolling Loud」音樂祭演出。（索尼音樂提供）

J.Sheon日前受邀赴泰國芭達雅參與「Rolling Loud」音樂祭演出，這是近年全球規模最大的嘻哈音樂祭，吸引數十萬樂迷欣賞。J.Sheon、ØZI是全場唯二受邀的台灣歌手，音樂實力深受國際肯定。

第一次到海外參加大型音樂祭的J.Sheon表示，當初接到邀約時心情非常興奮，久久不能自己，且這次是可以和這麼多國際級藝人一起站上主舞台，同時也覺得壓力不小，直說：「只能全力以赴。」

J.Sheo在炎熱高溫的泰國穿上挖空背心造型上陣，露出精壯手臂，顯現驚人好身材，原訂一口氣演唱代表歌曲〈You’ll never know〉、〈不管他嗑了什麼都給我來一點〉和全新歌曲，他一登台氣氛就十分嗨，現場尖叫聲不斷，全場觀眾跟隨J.Sheon的音樂節奏擺，不過當J.Sheon演唱到新歌時，主辦方告知演出已超時，直接「切歌」，讓他有些錯愕說：「感到很可惜，但又很新鮮的體驗，希望之後能夠好好把這首歌帶給大家。」

身為美食達人的J.Sheon這次在泰國吃了非常多芒果糯米飯，一個晚上竟然吃掉了三盒，相當驚人，不過其實他最想吃的食物是香蕉煎餅，在出發前就一直心心念念著、深怕吃不到，這次因為行程較趕來不及安排，他感到有點可惜，直呼：「希望下次可以一個晚上吃8份香蕉煎餅。」