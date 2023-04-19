夏菈近來推出新歌，擁亮眼外型，被網友封為「台版Lisa」。（趣放娛樂提供）

新人夏菈（Lala）被封為「台版Lisa」，推出個人第一首作品〈I’MA TOP〉，面對外界質疑的聲音，她用這首音樂來跟不認同她的聲音對話，歌詞中直白寫道：「不是溫室裡的小花，誰說妹子不能炸呀」、「用實力來告訴他們，我不需要什麼Sugar daddy」。

她日前釋出新歌MV，有網友大讚「用歌曲回擊酸民真的超愛！很喜歡要穿怎樣才叫像話這句」、「以為看到Lisa」，但隨後MV竟也爆出抄襲風波，有網友直指〈I’MA TOP〉MV中，夏菈咬著紅花的片段，抄襲BLACKPINK成員

Jisoo最新作品〈FLOWER〉，還有網友怒批說：「這要嘛不是靠關係後台硬，就是家裡有錢，感覺自己很韓。」

對此，她所屬經紀公司表示：「MV在導演前製發想時期，〈FLOWER〉還沒有推出，謝謝網友的批評指教，很榮幸因為這個部分被注意到！」至於網友轟靠關係一事，夏菈霸氣表示，自己沒有關係可以靠，是靠公司的團隊幫她打造出這個作品，「我也不是有錢人家富二代，只是一般普通家庭；我沒有覺得自己很韓，但我的確喜歡K-POP文化。」