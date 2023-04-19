根據中央氣象局最新資訊，19日凌晨2時53分發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.0公里，震央位於花蓮縣政府西北西方37.2公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度南投縣、臺中市3級。1120419

宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級
11：54台東規模4.1地震 最大震度4級
11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級
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