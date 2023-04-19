警方表示，4人在美國東北部新英格蘭緬因州一個住家遭槍殺後，約25英里（40公里）外的繁忙州際公路也爆發槍擊，造成3人受傷，兩起事件相關，警方已拘留一人。

美聯社報導，當局表示，在鮑登（Bowdoin）住家發現4具屍體後不久，南邊雅茅斯（Yarmouth）295號州際公路（Interstate 295）上又有3人在車內遭槍擊受傷。

警方發言人莫斯（Shannon Moss）表示，緬因州警方說兩起槍擊相關，但未立即討論行兇動機，或透露拘留人身分。（譯者：陳政一）1120419

竹聯寶和會長捲館長槍擊案判1年落跑 招募少女陪酒又被逮
待業男沿路試槍 射破娃娃機玻璃10分鐘即被逮
大甲媽繞境彰化警出動機部隊 長腿警花成亮點
#警方 #槍擊 #拘留 #緬因州 #兩起