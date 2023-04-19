警方表示，4人在美國東北部新英格蘭緬因州一個住家遭槍殺後，約25英里（40公里）外的繁忙州際公路也爆發槍擊，造成3人受傷，兩起事件相關，警方已拘留一人。

美聯社報導，當局表示，在鮑登（Bowdoin）住家發現4具屍體後不久，南邊雅茅斯（Yarmouth）295號州際公路（Interstate 295）上又有3人在車內遭槍擊受傷。

警方發言人莫斯（Shannon Moss）表示，緬因州警方說兩起槍擊相關，但未立即討論行兇動機，或透露拘留人身分。（譯者：陳政一）1120419