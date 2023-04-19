儘管受到上個月零售銷售數據高於預期的激勵，中國經濟第1季比去年同期大幅擴張4.5%，今天公布的美國大企業財報好壞參半，美股今天幾以平盤作收。

道瓊工業指數微跌10.55點，或0.03%，收在33976.63點。

標準普爾500指數微漲3.55點，或0.09%，收在4154.87點。

以科技股為主的那斯達克指數微跌4.31點，或0.04%，收在12153.41點。

費城半導體指數小漲11.041點，或0.36%，收在3077.720點。（譯者：陳政一）1120419