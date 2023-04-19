韓國電影《寄生上流》劇情是原住在半地下室的一家4口，長子成為富豪家的家庭教師後，妹妹假扮藝術治療師，老爸成為司機，媽媽成為管家，一家子竟鳩佔鵲巢住在豪宅內，而台北市繁華的中山區也有類似案例，大樓管理員陳男一家30多年來住在頂樓水塔旁的「屋突」加蓋鐵皮屋、養狗、種植物，去年大樓管委會成立後卻遭陳男提告《偽造文書》，還堅不點交公基金及大樓其他文件，管委會已提告討公道。

本刊調查，位在中山商圈精華區、欣欣秀泰影城旁的金財神大樓，屋齡38年，目前1坪價格為57到60萬元。1樓是商場2樓為旅店，3樓到7樓清一色都是套房，不過當時銷售分為建商和地主戶，將大樓一分為二，3樓以上不能互通，兩邊各自獨立，各有各的管理員。

住戶A先生指出，管理員一家住在頂樓公共區域，加蓋鐵皮屋養狗種花，還將安全梯當成自家儲物間，逃生問題堪憂。（圖／劉耿豪攝）

該大樓的右棟多為投資客持有，屋主只在乎房租收的到、有人管理即可，也因租客來來去去，加上管委會遲遲未成立，住戶A先生出面控訴因此養出「肥貓管理員」。

A先生表示，自己在此處住了15、16年，剛搬入時管理員陳男即要求他繳交詭異的「入住費5000塊」，且陳男自創「紅磨坊管委會」，向所有住戶收管理費，但根本沒有核備。而近來大樓逐漸老舊，他痛批繳了管理費卻住在鬼屋裡，朋友來訪遭遇電梯驚魂記，「電梯太老舊一直抖把朋友嚇壞」，反觀左邊同時興建的大樓卻早已斥資百萬換新電梯。

最讓A先生傻眼的是，陳男一家4口住在樓頂8、9樓「屋突」處20多年，這裡原是屬於302位區權人的公共空間，一般來說屋突應被用做管線間或工具間，或存放水塔和冷氣主機之用，陳男卻加蓋綠色鐵皮屋，把「頂樓變我家」不但養狗、種花草，放瓦斯桶煮飯炊食。租客、住戶們繳納管理費給陳男，他自己卻不付一毛錢住頂加，完全是《寄生上流》翻版；住戶也憂心陳男將安全梯掛滿衣物、雜物，還將通往頂樓的安全門上鎖，萬一火災該如何逃生。

另外，去年10月管委會開會選出新任13位委員，也經主管機關完成備查後，管理員陳男竟槓上管委會，對外聲稱自己才是真主委，對推選出的新主委提告《偽造文書》、《侵占》，想以此威逼管委會；管委會也硬起來提告陳男《竊占》，要求他交出頂加住處的公共區域、大樓管理權和管理室，強制執行社區財務交接等，且不排除追溯之前租金，未來如陳男還要住在該處也得繳租金給大樓。

去年10月區分所有權人遴選出新管委會成員，完成核備手續且公告住戶，管理員卻不願交接還告主委，管委會也提告希望拿回主權。（圖／（左）投訴人提供（右）劉耿豪攝）

本刊調查，2010年到2020年間市府都發局建管處共接獲該大樓5件檢舉，但建管處表示，1994年之前的違建是既存違建，僅加入列管，因此並未對該處進行拆除。

對於與管委會間爭議，管理員陳男表示，自己所處大樓為紅磨坊管委會，並非金財神管委會，目前官司正在進行中，還嗆記者「你不要來管」隨即掛掉電話，後續記者再致電已轉為語音信箱。

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