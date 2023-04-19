台北市中山區一名擔任大樓管理員的陳男，月領5萬元薪水，一家4口20多年來「免錢」住在大樓頂樓公共區域加蓋鐵皮屋，本刊記者多次直擊陳男在「頂樓住家」忙進忙出，下了樓又恢復管理員身分，如遇上陌生人表示要租屋，他態度親切，還熱心推薦雅房、幫忙聯繫房東，很難想像他和賴皮不交接，槓上管委會的是同一個人。

中山商圈欣欣秀泰影城旁的金財神大樓，住戶A先生向本刊控訴「肥貓管理員」陳男只收管理費卻不受任何人監督，該大樓儼然是陳男的「一人天下」。陳男一家住在樓頂8、9樓「屋突」處20多年，零元住頂加，完全是韓劇《寄生上流》翻版。

去年10月大樓管委會成立，未料陳男竟槓上管委會，對外聲稱自己才是真主委，對新主委提告《偽造文書》、《侵占》，管委會也硬起來提告陳男《竊占》，且不排除向他追討之前占住頂樓的租金。

本刊記者來到大樓管理室，身穿螢光綠T恤的陳男聽見「想租房」3字，態度和善建議「這裡滿了，要不要先租前面雅房？」接著熱心留下記者電話，幫忙連絡房東，陳男還補充說自己管理的大樓套房要到月底才會有房間，只有5、6樓有日租套房，但1天要價1280元，「你不划算啦」。此時陳男話匣子打開，他表示「我住在這裡」，詳盡解說該大樓套房為裝潢屋，月租18000元含管理費和第四台。

本刊多次直擊，陳男白天有空會回到頂樓住處灑掃，他在頂樓以綠色鐵皮搭蓋屋子，還在旁邊弄了間工具間堆雜物，不僅養狗還種植花草，看來生活自得其樂，甚至電樓電梯只到7樓，他則直接扛20公斤桶裝瓦斯走上8樓。

陳男居住的頂加區域原是屬於302位區權人的公共空間，租客、住戶們乖乖繳納管理費給陳男，卻無人監督他，此外，去年10月管委會開會選出13位新委員，也報請主管機關完成備查，但陳男竟對新主委提告，管委會也反告陳男。

律師江皇樺表示，管理員由誰任命以及收取管理費後無人監管，到底如何分配，管委會可要求對方提供資料來了解。（圖／趙世勳攝）

律師江皇樺建議管委會釐清管理員是由誰任命？任由他收了幾十年的管理費？另外收取管理費後如何分配使用？抑或有無侵占收入自己口袋都是釐清重點，而陳男一家佔用公共空間居住，已經涉及《竊佔罪》。此外，新管委會已遴選出來，要求陳男返還先前已收取之管理費，如不返還又再涉犯《侵佔罪》。江皇樺也提醒，管委會本身是非法人團體，要有全體區分所有權人的授權才可以代表做出提告等動作。

社區管委會鬧出糾紛還不僅金財神這一樁，新北市淡水區小坪頂「翠山居」社區總計356戶，包括頂新集團、影視大亨吳敦等名人都是住戶，但近來卻鬧出真、假管委會之爭。

社區管委會爭議多，名人最愛的淡水小坪頂「翠山居」，近來也傳出管委會、主委鬧雙胞，主管機關正介入釐清。（圖／陸運陞攝）

該社區一名陳姓住戶未繳管理費，卻違法自行召開無效區分所有權人會議，成立假管委會，還搶先向區公所報備，導致管委會難以運作，以致拖欠廠商、物業管理款項高達250萬元，社區修繕運作因此停擺1年，住戶痛批「名人社區變廢墟」。對此，新北市工務局表示，將退回該社區管委會的報備案，後續重新釐清後再議。

對於與管委會間爭議，管理員陳男表示，自己所處大樓為紅磨坊管委會，並非金財神管委會，目前官司正在進行中，還嗆記者「你不要來管」隨即掛掉電話，後續記者再致電已轉為語音信箱。

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