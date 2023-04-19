上月27日深夜11點左右，張鈞甯與友人正在大安區某餐酒館聚會，黃健瑋也在場。（圖／本刊攝影組）

氣質女神張鈞甯近期多在大陸發展演藝事業，在電視、電影各方面表現都相當出色，不過根在台灣的她今年則接下即將開拍的公視新劇《化外之醫》，為了工作將會於此地多待一段時間。時報周刊CTWANT也在3月27日深夜直擊到「全素顏」的女神張鈞甯和朋友在位於台北市大安區的英式餐酒館相約聚會，雖然一群人待在包廂內，卻是相當安靜不吵鬧，看來女神即便是與友人相聚都一樣氣質滿點。

零點15分，幾個女性走出店外，隨後張鈞甯也步出店門。（圖／本刊攝影組）

3月27日深夜11點左右，本刊接獲線報，張鈞甯與友人正在大安區某餐酒館內的包廂聚會，據在場的顧客表示，當晚似是張鈞甯作東相約朋友聚會，而身穿白衣黑褲帶著金色細框眼鏡的她臉上雖然不施脂粉，卻依然明亮美豔自帶蘋果光，但行事低調的她，稍早期間一直都待在裡面與朋友暢飲聊天，幾乎未步出包廂一步。

一輛計程車開到店門口等候，張鈞甯似乎準備要上車離開。（圖／本刊攝影組）

張鈞甯只有在友人有事要先行離開包廂時，才會禮數周到地送客到門口，之後則隨即返回與其他友人繼續聊天，但由於優雅不張揚的氣質讓人不禁多看兩眼，也才讓人注意到是台北電影獎最佳女演員得主張鈞甯本尊到此一遊。

離去前張鈞甯與在門口聊天的黃健瑋等人打個招呼道別，才獨自乘車離去。（圖／本刊攝影組）

深夜11點30分左右，店內客人漸少，此時張鈞甯也從包廂出來走到餐酒館的吧台處聊天，而一旁坐著的男子則是曾和她在電影《獵豔》中合作過的男星黃健瑋。時間來到隔日零點15分，一輛計程車開到店門口等候，不久幾個女性走出店外，隨後張鈞甯步出店門，與在門口聊天的黃健瑋等人打個招呼道別後，便獨自乘車離去。

約半小時後，黃健瑋也結束聚會離開。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導