本月7日中午12點半，素顏戴帽子、身穿桃紅色羽絨服的白靈，搭乘黑色賓士廂型車抵達台北市士林區某大樓準備拍戲。（圖／本刊攝影組）

國際影星白靈相隔13年再度來台拍攝，接演錢人豪執導驚悚片《蝴蝶大廈》，時報周刊CTWANT日前就直擊她的電影新造型，一改火辣性感形象，滿頭銀白色捲髮搭配寬鬆睡衣，搖身一變成為平凡的雜貨鋪老闆娘，直接封印性感魅力，不說真的完全認不出是在紅毯上大膽奔放的白靈，可說是相當敬業。

同劇演員曹佑寧在拍片現場拜拜祈求拍攝順利。（圖／本刊攝影組）

4月7日中午12點半，身穿桃紅色羽絨服的白靈，搭乘黑色賓士廂型車抵達台北市士林區某大樓，她素顏戴上帽子現身片場準備拍攝，即便少了招牌紅唇，仍看得出強大氣場。據了解，劇組拍攝地點是租借長期廢棄的汐止攝影棚，以及士林分局舊址2處搭景改建而成，加上又是拍攝驚悚片，工作人員都有默契，現場也相當「熱鬧」，靈界好朋友們時不時就會來湊一腳，體質敏感的工作人員進到現場時不時就會頭痛、想吐。因此現場都不敢懈怠，一上工第一件事就是拜拜，當天穿著無袖內衣的曹佑寧、白潤音等人也現身上香。

尹馨在拍片現場醞釀情緒準備開拍。（圖／本刊攝影組）

兩點半左右，尹馨也來到拍攝現場。到了傍晚六點多，劇組放飯休息。晚間接近八點時，只見頂著滿頭白髮、身穿睡衣的老婦人裝扮走出大門，由兩名助理陪同，其中貼身的助理沿途還伸手抱著他。三人到附近的另一棟大樓，大概是去洗手間方便，隨後便又走回拍攝現場，正好奇這位被助理保護得很周到的老太太到底是誰，不看還好，仔細一瞧，一頭阿嬤銀捲髮的女子，竟然就是愛美又追求性感的白靈。

拍片助理攙扶著一位頂著銀白捲髮及一身珊瑚絨睡袍的老太太，仔細一看竟然是化了老妝的白靈上場。（圖／本刊攝影組）

先前白靈透露，之所以接演《蝴蝶大廈》就是覺得劇本很有吸引力，安排她演出一個平凡的雜貨店老闆娘，加上先前曾跟導演錢人豪合作過，二話不說就答應來台。她受訪時就透露，這次抵台一下飛機就工作，即便時差還沒調整過來，她還是盡可能調整好狀態進入角色，原先試裝看起來還是很年輕，但她主動提出想看起來「更平凡一點」，自豪表示：「沒有一個女演員會把自己加雀斑，還搞得那麼老，但我做到了！不但沒化妝還加了很多不該加的東西。」

雖然老嫗扮相讓人第一眼認不出來，但細看仍可發現白靈那對深邃大眼。（圖／本刊攝影組）

白靈身為第一位登上《花花公子》封面的亞洲女星，即使這次演出《蝴蝶大廈》白髮蒼蒼、滿臉雀斑的老妝角色，她對於自己的性感魅力絲毫不擔心，自信笑喊：「女人本身就是性感的，不管把我畫成什麼樣子，雖然我飾演雜貨舖老闆娘，但她有她的可愛、浪漫跟智慧。」打包票保證讓粉絲看到全新不一樣的新面貌，現在在本刊的鏡頭前獨家曝光，果然讓人大吃一驚。

白靈走進由士林分局舊址搭景改建而成片場，現場充滿詭異氣氛。（圖／本刊攝影組）

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