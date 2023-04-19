周二輝達股價一度高到每股281.10美元，觸抵去年3月來新高，收盤漲2.46％，報276.67美元。輝達股價今年來暴衝91％，與去年10月的低點相比反彈150％左右。
向來看空輝達的匯豐分析師Frank Lee，將輝達目標價由175美元大幅調升到355美元，輝達目標價中值為298.5美元。
AI熱潮帶旺繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）的前景，原本站在空方的匯豐（HSBC）順勢將輝達的投資評等，從「減碼」調高到「買進」，助輝達股價近來再衝一波，18日漲至1年高點。
周二輝達股價一度高到每股281.10美元，觸抵去年3月來新高，收盤漲2.46％，報276.67美元。輝達股價今年來暴衝91％，與去年10月的低點相比反彈150％左右。
向來看空輝達的匯豐分析師Frank Lee，將輝達目標價由175美元大幅調升到355美元，輝達目標價中值為298.5美元。
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