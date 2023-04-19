美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗集團等金融巨擘自4月中起陸續公布第一季業績，受惠於升息效應，獲利超出分析師預期。但華爾街主管警告，經濟衰退逼近與客戶貸款違約率攀升下，獲利優勢會在今年遞減。
富國銀行財務長桑托馬西莫（Mike Santomassimo）上周五在法說會上表示:「我們注意到消費者的財務體質，相較一年前逐漸弱化。」
花旗雖靠信用卡利息收入衝高營收，但已為信貸損失擴大撥備。財務長梅森（Mark Mason）指出，違約率雖一如預期攀高，但仍低於花旗優質貸款組合的正常值。
儘管美國銀行業第一季財報優於預期，但華爾街大型銀行主管警告，隨著經濟放緩，美國消費者繳卡費及還貸款開始有延遲跡象，但他們也強調，目前違約情況不算嚴重。
美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗集團等金融巨擘自4月中起陸續公布第一季業績，受惠於升息效應，獲利超出分析師預期。但華爾街主管警告，經濟衰退逼近與客戶貸款違約率攀升下，獲利優勢會在今年遞減。
富國銀行財務長桑托馬西莫（Mike Santomassimo）上周五在法說會上表示:「我們注意到消費者的財務體質，相較一年前逐漸弱化。」
花旗雖靠信用卡利息收入衝高營收，但已為信貸損失擴大撥備。財務長梅森（Mark Mason）指出，違約率雖一如預期攀高，但仍低於花旗優質貸款組合的正常值。
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