美國銀行、摩根大通、富國銀行、花旗集團等金融巨擘自4月中起陸續公布第一季業績，受惠於升息效應，獲利超出分析師預期。但華爾街主管警告，經濟衰退逼近與客戶貸款違約率攀升下，獲利優勢會在今年遞減。

富國銀行財務長桑托馬西莫（Mike Santomassimo）上周五在法說會上表示:「我們注意到消費者的財務體質，相較一年前逐漸弱化。」

花旗雖靠信用卡利息收入衝高營收，但已為信貸損失擴大撥備。財務長梅森（Mark Mason）指出，違約率雖一如預期攀高，但仍低於花旗優質貸款組合的正常值。