摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）提出七項法說焦點，以及推測可能情況有：一、因蘋果iPhone的A15、A16應用處理器砍單，第二季營收將季減中個位數百分點。二、全年展望方面，因高效能運算（HPC）、智慧機需求不振，台積電2023年營收難以成長，以美元計價估將衰退4％。

與摩根大通對短、中期後市保守態度類似，凱基投顧半導體產業分析師劉明龍預期，受制於下半年4、5奈米製程砍單，台積電下半年反彈幅度可能低於共識。

三、眾所矚目的資本支出方面，凱基投顧注意到，台積電正在利用閒置的5與7奈米產能支援3奈米製程，預估2023年資本支出為320億美元。摩根大通的想法與凱基類似，預期全年資本支出計畫將向下調整至財測下緣、約320億美元，但若要進一步調整，最快也得等到下半年、而非現在。

其他幾項焦點還包括：四、摩根大通預期台積電將釋出供應鏈庫存持續下降說法，但對需求的評論可能多空紛陳，高階智慧機、HPC或更疲軟。五、第二季毛利率應是全年谷底，全年毛利率為53％。六、整體晶圓代工價格依舊穩固，但下半年看不到漲價可能性。七、市場同時關心更尖端的3與2奈米製程，摩根大通認為，台積電對3奈米仍極具信心，且對2奈米技術進展觀點也相當正面。

綜合上述重要觀點，考量台積電對短期需求說法可能偏戒慎，恐加深市場對下半年反彈強度的疑慮，摩根大通研判，對亞洲半導體股的影響為中性偏空。