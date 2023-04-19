張姓男子4年前利用女同事酒後有頭暈、想吐、無力等不能抗拒之狀態，竟先把她拉到隱密角落，強吻她後以手指性侵，還在她耳邊說「妳好濕喔」，台灣高等法院維持一審刑度，斥責張男犯後不思反省推稱被害人蓄意設詞誣陷，依強制性交罪將張男判囚3年10月。可上訴。

2019年10月28日晚間6點多張男與同事到餐廳內聚餐，席間被害女同事飲酒後，受酒精影響而呈現頭暈、無力之狀態，張男見她離席前往廁所，認有機可乘，亦起身前往廁所，她如廁後從廁所走出，張男將她強拉至廁所附近牆角並強吻，進而以手指性侵。

後來張男又執意要送她返回其住處，將她拉推計程車後座，途中徒手撫摸她胸部，進而將手伸入她上衣內解開她內衣扣子而撫摸其胸部，張男又要求司機驅車至車站附近，被害人聽聞後趕緊向司機表明要回其住處並重覆住址，司機察覺有異而將車子駛她住處讓她下車，她下車後一面擺脫張男之糾纏，一面往家中移動，始脫離險境。