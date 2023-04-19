許多男性確定不再生育會做結紮手術，泌尿科醫師高銘鴻直言，結紮快速、安全又省錢，不會有後遺症，更不會影響性能力；不過結紮手術完成後，不會立即有避孕效果，建議結紮後3至4個月內做精液分析，確認精液內沒有精子後，才可安心進行無套性行為。

高銘鴻在臉書發文指出，男性結紮是透過手術將男性的輸精管切斷、打結，阻擋精子進入精液裡，因此結紮後的性行為仍然可以正常射精，但是精液裡並沒有精子存在。

許多人擔心結紮會影響性能力，高銘鴻表示，男性結紮並不會帶來嚴重的後遺症或不適，手術截斷的輸精管不會影響到睪丸分泌睪固酮，也不會傷到陰莖的神經，因此不會有不舉、早洩等性功能障礙的問題。

不過高銘鴻提醒，結紮手術完成並不是立即有避孕效果，因為體內仍有部分的精子殘留，結紮後需要射精15至20次，才能將其全數排空；為了保險起見，最好在結紮後的3至4個月內，找時間做精液分析，確認精液裡沒有任何精子後，再進行無套性行為。