近日有國中生物課本稱呼馬鈴薯為「土豆」，引發綠營跳腳，教育部長潘文忠更表示相當驚訝。對此，國民黨前立委蔡正元嘲諷，土豆、馬鈴薯的稱呼都是大陸人發明，民進黨現在以土豆是大陸用語為由要禁止實在搞笑，真正的土豆，就是那些知識低落、又土又逗民進黨政客，「台灣可以改名為土豆共和國了」。

蔡正元今（19）日指出，馬鈴薯和花生都是16世紀後，才被西班牙人和葡萄牙人從南美洲帶到亞洲地區的作物，其中，馬鈴薯原產於秘魯和玻利維亞，因為長得像中國古代的馬鈴，被福建人稱為馬鈴薯，在大陸東北則稱土豆、華北稱山藥蛋、長江流域稱洋芋，因此才有洋芋片、土豆、馬鈴薯、洋芋等不同稱呼。

至於花生，蔡正元提到其原產於秘魯和巴西，傳到大陸後被稱為花生、地豆、長生果、番豆、土豆，其中土豆是福建人在說的，廣東人則稱花生為番豆。蔡正元也狠酸，花生、馬鈴薯稱呼都是都是大陸人取的，民進黨應該全部禁止，再另取它名，表示台灣人「真的不是中國人，不屑使用中國人的稱呼」。

另外，蔡正元狠酸，由於「台灣」一詞也是大陸人取的，所以民進黨不該使用、更不應該稱自己是台灣人，要改稱「土豆人」，這樣才能彰顯「這個人民又土又逗」。

日前有立委質詢教育部長潘文忠時指，康軒國中生物課本以「土豆」稱呼馬鈴薯，而土豆是大陸用詞非台灣用語，掀起輿論爭議；潘隨即強調教育部審定的教科書一定使用國家慣用詞，若出版誤寫將做修正。康軒後來也聲明道歉，表示將依程序修改內容。