醫院常有靈異傳說，一名女網友分享，她曾是病房護理師，某天獨自在5樓的骨科病房值大夜班，一位黑衣女人突然出現說要找孩子，但她詢問對方孩子的名字，黑衣女人卻一直重複喊「為什麼不見了？我的小孩呢？」隨後就從窗戶穿過玻璃消失了，而她當下大腿以下全麻，還很想嘔吐，事後也因為不明原因發燒2天，甚至嚴重到脫水進醫院打點滴。

一名女網友日前在臉書社團《靈異公社》上分享，婚前她是病房護理師，在2011年的夏天，她獨自在醫院5樓的骨外科病房值大夜班，由於人力短缺，她一個人忙到凌晨3點多才結束，在護理站寫記錄的時候，訪客電梯突然開了，接著一個穿著全身黑的女人走了出來。

女網友表示，黑衣女人有著一頭黑色短髮，頭髮蓋住右邊臉頰，褲子長到拖地，因此看不清到底有沒有腳，但對方走路的時候一點聲音也沒有，而女人的手中則抱著一個像是棉被的東西，就這樣一步一步走到護理站前面。

女網友指出，她詢問對方要找哪位，黑衣女人臉色蒼白地問「妳有看到我的小孩嗎？」她一邊翻動著病人牌，一邊詢問對方的小孩叫什麼名字，但女人沒回答，只是不斷重複著「為什麼不見了？我的小孩呢？為什麼不見了？我的小孩呢？」

女網友表示，她隱約明白眼前的這位恐怕不是人，同時她也突然發現自己大腿以下全都麻掉了，而且開始作嘔想吐，而對方則是不斷的哭泣，然後就往右邊走向了窗戶，接著就這樣走了出去，等她回過神以後，立刻衝到窗邊檢查，確認窗戶是鎖死的，所以這個黑衣女人到底去哪裡了？

女網友說，早上8點的時候她下班了，忍不住跑去問警衛「半夜有沒有穿全黑的女人進醫院？」但警衛卻說除了急診患者之外，沒有人搭電梯上樓；事後她也因為不明原因發燒了2天，甚至嚴重到脫水進醫院打點滴。

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