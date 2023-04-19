六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、太陽番茄拉麵等5個代理品牌。

王座2022年合併營收9.21億元、年增達24.04％，創歷史第三高，營業利益創0.15億元次高，較前年虧損0.83億元轉盈、終結連4年虧損。稅後淨利0.15億元，較前年虧損0.82億元大幅轉盈，終結連4年虧損、改寫歷史次高，每股盈餘0.89元則創新高。

王座在疫情期間積極優化內部營運、對門市進行汰弱留強，去年上半年雖受疫情影響仍虧損0.29億元，但虧損幅度年減41.35％。隨著部分門市已完成折舊攤提，配合疫情趨緩後內用餐飲需求大增，下半年稅後淨利達0.44億元，使全年營運終止連4虧、獲利衝上次高。

受惠春節連假餐飲需求暢旺，王座2023年1月營收首度突破億元、創1.14億元新高，帶動首季自結合併營收2.86億元，季增5.82％、年增達37.9％，超越疫前2019年第三季2.75億元記錄、改寫歷史新高，公司看好今年獲利可望更上層樓。

截至3月底，王座旗下品牌在台灣共有45家直營門市，包括銀座杏子豬排24家、段純貞8家、京都勝牛7家、大阪王將5家、太陽番茄拉麵1家。海外則透過代理授權拓展版圖，目前有段純貞5家、京都聖牛2家。合計海內外共52家門市。

展望後市，王座1月中取得韓國「橋村炸雞」台灣地區獨家總代理權，首店預計第三季於台北開出，可望增添成長動能。在國內餐飲剛需及觀光需求挹注下，今年營收力拚成長1成、達10億元。同時，為強化企業競爭力及永續發展，董事會決議通過將申請登錄興櫃交易。