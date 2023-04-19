入春最強春雨今天來襲，全台連下3天，氣象局表示，今天鋒面逐漸接近，西半部有短暫陣雨或雷雨，雨越晚越明顯，周四鋒面通過，是雨勢最大、最廣的時候，容易有大雨、雷擊等劇烈天氣，西半部、東北部還有短延時豪雨。周五中南部、花東仍有局部大雨，北台灣也有雨。

今天鋒面接近，全台轉雨，周四雨勢最大。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（19日）北方鋒面逐漸接近，加上西南風，天氣不穩定，西半部轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨越晚會越明顯，東半部地區雲量也增多，午後山區也有雷陣雨；溫度方面，白天高溫在30到34度，沒下雨時感受稍悶熱，花蓮縱谷及台東局部地區有36度以上高溫。

氣象局表示，周四、五（20、21日）鋒面逐漸通過，尤其周四雨勢較明顯、較廣，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，西半部及東北部地區有局部大雨或短延時豪雨，花東地區也有短暫陣雨或雷雨；周五雨勢稍微緩和，中南部及花東地區仍有陣雨或雷雨，以及局部較大雨勢，北部及東北部地區也有雨。

氣象局表示，周六、日（22、23日）環境場為微弱東北風，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周一（24日）各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，下周二（25日）另一鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣稍轉涼，北部及東半部有短暫雨。