資深作曲人李坤城8日因大腸癌病逝，享壽67歲，目前他的臉書帳號由親人接管，貼出一張李坤城生前插管躺在病床上的照片，而文案疑似是他生前傳給兒子李卓軒的訊息，可知當時已經住院的他，仍掛心兒子即將出版的新書，令人看了相當不捨。

李坤城8日癌逝，15日於台中港外海進行海葬，昨（18）日他的臉書上發出一張李坤城生前插管臥病在床的照片，可見李坤城摘下黑框眼鏡，疑似有做氣切與插著鼻胃管，面色憔悴仍對著鏡頭露出微笑，文中李坤城給兒子的話中，開頭先是說道：「卓軒，恭喜即將出版新書，好想幫你，可是最近我身體出了狀況，正在住院接受治療」，並提到自己在打完第四劑疫苗之後出現疲累與痠痛等副作用，原以為休養一段時間就會好，但到了八月身體仍感覺不對勁，做了詳細檢查後9月9日開始住院治療。

接著，李坤城在訊息中不斷強調自己住院後情況良好，也因為申請了重大疾病卡所以不需支付住院費；此外，李坤城也透露，當時身邊有女友林靖恩與另外一人輪流照顧，要兒子李卓軒不要擔心，「疫情期間醫院只能一人陪伴照顧，事先要提出申請，每四天都需快篩一次，而且完全不能有人探病」，他要兒子好好衝刺事業，「現在是你的事業黃金時間，要好好把握」，且若有需要他也會請文學界的好友幫忙兒子的新書，字字句句流露出父親對兒子的關懷之情。

事實上，李卓軒曾在個人臉書中透露，爸爸生前曾向他道歉，「很抱歉什麼遺產都沒有留給你」，當時他則回應：「有啦，我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。你已經給我很多了」。