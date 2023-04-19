肺腺癌已成「國病」！國民黨立委賴士葆18日指出，知名醫學期刊《Natrue》日前公布最新研究，發現台灣人吸入空氣汙染PM2.5後的肺腺癌發生率，比國外高3至5倍不等，怒批蔡政府以非核家園黨綱綁架全民，根本是「用肺發電」。

賴士葆昨（18）日在臉書表示，肺癌已連續18年成為所有癌症的死亡之首，更躍昇為台灣「新國病」，女性罹患肺腺癌的比例節節上升的同時，還有高達9成的女性肺癌患者沒有抽菸，打破過去認為抽煙導致肺癌的觀念，除了基因不穩定與遺傳外，環境致癌物是相當大的因素，其中就包括空污、油煙等問題。

賴士葆引述權威醫學期刊《Nature》的最新研究指出，台灣增加肺腺癌的人數，是國外的3至5倍，包括火力發電、工業燃燒及汽機車廢氣等，都會造成空氣污染，而PM2.5這種極小的懸浮微粒，可以穿透肺部，透過血液傷害人體器官，是WHO認證的第一級致癌物。

「台灣人肺腺癌發生率比國外高幾倍的驚悚數字，蔡政府會佯裝不知！」賴士葆怒批，改善整體空污是政府的責任，但蔡政府卻以非核家園黨綱綁架全民，為了要達到淨零碳排狂推綠能，卻來不及填補能源缺口，只好倚重會排放大量空污的火力發電，「讓國人用肺發電，坐視肺腺癌威脅國人健康！」

針對《Nature》發表的最新研究，行政院環保署18日表示，雖然該篇文獻題目為「Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants」（空氣污染物促進肺腺癌），但卻沒有「臺灣肺腺癌罹患率全球第一」、「空污害臺人罹肺癌是國外3到5倍」等內容，並強調台灣空污問題自2013年後已大幅改善。