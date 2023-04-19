一名網友日前使用知名大廠的馬治馬桶時，發生馬桶自燃事件，整個底座被燒出大洞和焦黑，照片曝光讓大量網友驚恐說「差點火燒屁股」、「第一次看到馬桶燒起來，好扯」；原PO稱後續向廠商投訴後，廠商立即派員到場協處拆除，將機體帶回公司鑑定原因，廠商小編也留言說「抱歉造成您困擾」。

原PO在臉書「水電DIY技術研習社」發文，他所使用的免治馬桶日前突自燃，所幸當時有人在家及時撲滅，未造成嚴重災情，照片中馬桶水箱與坐墊後側幾乎已被燒得焦黑，也有部分零件被燒光，引起許多網友恐慌；後續免治馬桶廠商在留言處現身說「您好很抱歉造成您困擾，在此謹代表和成公司表達最誠摯的歉意」還希望原PO能私訊提供聯絡方式，公司會派員到府瞭解狀況。

一名網友日前使用知名大廠的馬治馬桶發生馬桶自燃事件，整個底座被燒出大洞和焦黑，照片曝光讓大量網友超驚恐，「差點火燒屁股」。（翻攝自臉書「水電DIY技術研習社」）

原PO在昨日（18）更新貼文，稱該免治馬桶廠商已迅速派員到家中處理，並拆下裝置帶回公司鑑定事故原因；事發當下不少網友留言「也要看看是不是人為的」、「這下廁所也要裝煙霧偵測了」、「消防局申請火災鑑識，向廠商求償」、「有用電的都有機會」、「除了機器本身問題，浴室用電環境和線路也要查查，不然還是會發生」、「電子的東西，品管做的再好，也沒有100%無瑕疵，只是大品牌要求償比較沒問題」。