約翰尼斯（Klaus Werner Iohannis）17日至21日率團訪問巴西，以加強兩國在環境和經濟商業上的政治接觸與合作，特別是在農業和航空領域。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天說，雖然巴西政府譴責侵犯烏克蘭領土完整的行為，但主張透過政治談判解決衝突，因為俄烏戰爭的衝擊超出歐洲大陸範圍，波及甚遠。

美國批評巴西外交政策後的第二天，魯拉發表這份聲明。美國政府昨天表示，巴西「鸚鵡學舌」俄羅斯和中國關於烏克蘭戰爭的宣傳。

事實上，魯拉上周訪問中國和阿拉伯聯合大公國時發表批評美國的言論後，華府非常不滿。當時巴西總統說，美國和歐洲透過提供武器給烏克蘭來鼓勵戰爭。

魯拉今天在評論俄烏戰爭時，關切東歐衝突對糧食和能源生產影響全球的後果，特別是在世界上最貧窮的地區。魯拉還重申，迫切需要建立一個能夠調解，和平解決俄烏戰爭的國家集團。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）昨天訪問巴西後表示，俄羅斯和巴西對全球問題的看法相似，拉夫羅夫感謝巴西為解決俄烏衝突所做的貢獻，還說莫斯科希望與烏克蘭的衝突儘快結束。

拉夫羅夫強調，俄羅斯於去年2月「被迫干預烏克蘭，以保護講俄語的人免受迫害，並防止西方利用烏克蘭威脅俄羅斯的安全。」

巴西外交部則認為，俄羅斯外交部長的到訪「為調解對話指出一條明路。」

儘管國際媒體對拉夫羅夫訪問巴西和魯拉政府的態度產生負評，巴西外交官認為「魯拉總統是對的，因為美國和歐洲國家一直幫助烏克蘭提供對抗俄羅斯的軍事支援和制裁。」

儘管一邊與俄羅斯靠攏，一邊譴責侵犯烏克蘭領土的行為，巴西外交部稱魯拉還沒有訪問俄羅斯或烏克蘭的計畫。（編輯：韋樞）1120419