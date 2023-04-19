歌手周湯豪去年首度在台北小巨蛋開唱，精采程度獲得一致好評，今年即將移師高雄巨蛋舉辦，也創下門票秒殺佳績，演藝事業備受看好，不過感情生活也不惶多讓，先前傳出他與女團HUR成員C.Holly曖昧，沒想到才過半年，身邊疑似出現新歡，而女方身分可說是大有來頭，因為就是歐弟前妻鄭雲燦。

根據《鏡週刊》報導，鄭雲燦清明連假在松菸閒晃，不久後友人陸續來會合，其中一人正是周湯豪，一行人會合便開始閒聊，還互相留影做紀念，氣氛非常融洽，而看完展後，周湯豪與鄭雲燦一同到停車場取車，接著便開到公館用餐，由於等候時間太久，便相約走到暗處抽菸，這才發現兩人竟是共用電子菸，而且毫不避諱交換彼此口水，可見交情相當深厚，此外，更被發現手機殼也是同款不同色，讓外界好奇究竟進展到什麼程度。

不過其實兩人交情非同一般早有跡可循，周湯豪2月被直擊到在微風廣場先是迅速搭上手扶梯，隨後便一溜煙上了一名女子的車，而車主就是鄭雲燦，如此掩人耳目更讓外界好奇兩人關係，此外，周湯豪與鄭雲燦各自貼文也都會有彼此身影存在，女方不僅會大力幫忙宣傳演唱會，還親自到場支持，還曾在聚會與比莉同框，似乎到了可以見家長的地步。

不過對於拍到與歐漢聲前妻鄭雲燦互動親暱，周湯豪也做出回應：「兩人只是一起去看共同朋友的展覽，當天去看展他也有PO IG，是很公開的行程」，至於看完展後的行程則未多做解釋。

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