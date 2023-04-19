力積電公布2023年首季合併營收114.49億元，季減20.28％、年減44.71％，營業利益3.34億元，季減88.1％、年減95.98％，毛利率、營益率驟降至18.71％、2.9％。稅後淨利1.86億元，季減90.27％、年減97.18％，每股盈餘0.05元，均為上市以來新低，表現低於預期。

力積電總經理謝再居表示，首季營運延續去年第三季起的下行趨勢，營收季減幅高於預期的15％，DDR3產品跌價甚深亦拖累毛利率。由於稼動率跌破6成、低於預期的60～65％，需據此提列產能閒置損失，導致整體獲利表現驟降。

各產品應用方面，謝再居表示，首季僅較早展開庫存調整的面板驅動IC出現急單挹注，需求見明顯回溫，CMOS影像感測器（CIS）亦見小幅回升、但幅度不算大，其他如DRAM等產品線需求則均無起色。

展望後市，謝再居預期第二季營運與首季變化不大，營收估持平至季減3～5％，產能閒置提列損失預估與首季相當，使毛利率仍有下滑壓力，但幅度不會像首季那麼大。執行副總經理朱憲國表示，由於稼動率已位處低點，不會採取殺價策略搶市，會盡量維持價格穩定。

產品線方面，謝再居預期第二季面板驅動IC將持續有急單湧入、CIS需求亦持續回溫。不過，較慢展開庫存調整的電源管理晶片（PMIC）及車用市場隨著庫存水位升高，需求有轉弱情況，DRAM因庫存去化緩慢，投片減少狀況預期將持續。

雖然客戶整體下單狀況仍然保守，但謝再居指出客戶議價企圖心轉強，顯見部分市場需求已有回溫跡象。整體而言，上半年營運仍處於築底階段，寄望下半年能有較大幅度反彈。而因地緣政治因素接獲的轉單貢獻，預期最快要到2024年下半年才有機會顯現。

力積電今年資本支出約18.9億美元，較先前預期18.4億元略增2.7％，其中77％將用於銅鑼新廠、20％用於其他12吋廠、3％用於8吋廠。謝再居表示，銅鑼新廠潔淨室及廠務設施預計第三季中完成並取得執照，年底應可完成8500片試產線建置、目標明年初小規模試產。