路易莎咖啡董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利3元，盈餘配發率約59.64％，以18日興櫃交易均價154.12元計算，現金殖利率約1.95％。公司將於6月27日召開股東常會，全面改選4席董事、3席獨董。

路易莎咖啡受疫情升溫影響，去年上半年合併營收年增10.2％至10.11億元，但歸屬母公司稅後淨利年減21.45％至0.21億元。隨著疫情趨穩使餐飲業景氣復甦，下半年合併營收年增20.58％至11.58億元，歸屬母公司稅後淨利年增32.64％至0.81億元，獲利顯著彈升。

累計路易莎咖啡2022年合併營收創21.7億元新高、年增達15.51％，毛利率創54.72％新高。營業利益1.03億元、年增達57.82％，歸屬母公司稅後淨利1.03億元、年增16.05％，雙創歷史第三高，每股盈餘5.03元。

路易莎咖啡近2年展店進度受疫情影響而趨緩，截至去年底全台門市共519家，較2020年底508家僅小增11家。不過，截至今年3月底門市已增至538家，單季即淨增達19家，展店步調已明顯回升加速，加計籌備中的門市後，全台門市總數已逾540家。

路易莎去年攜手台北捷運、台灣高鐵開設共同聯名店，陸續開出大安森林公園站、中山站及高鐵台中站3家聯名門市，由於效益良好，後續將持續增設聯名店，據悉目前已有2家籌備中。海外市場則在泰國有2家門市，在印尼則與金鋒集團簽約合作。

同時，路易莎咖啡透過多角化經營拓展集團版圖，除了創設健身品牌「Self room」、開設結合路易莎咖啡門市的「路易莎生活運動館」，並結盟泰國前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團開出泰菜餐廳「初泰PIKUL」，目前已有2家門市，目標3年內開出5家。