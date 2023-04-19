7-ELEVEN自2021年起率超商之先與航空公司聯名合作，延續飛機上獨特餐點概念，攜手星宇航空開發結合世界各地飲食文化的「星級」超商料理，讓消費者免上機就近吃到精品等級飛機餐，至今合作3回，平均可帶動相關類別業績成長1成。

繼民眾最愛的日本航線首創開發飛機餐概念的微波鮮食後，4月底迎接北美線開航喜悅，統一超再推出甜點、鮮食、零食等逾10款聯名商品，且為力求創新和滿足消費者嚐鮮需求，7-ELEVEN自4月起將星宇航空機上廣獲好評的胡同燒肉聯名餐點，結合宛如職人手做的御飯糰品牌-新極上御飯糰，三方共同打造全新「炭火燒霜降牛肉飯糰」。

統一超表示，看準全球跨境旅遊需求，星宇航空首條北美航線將在4月26日開航，7-ELEVEN特別與星宇航空再度攜手，以「美式風情」為主軸開發新一波聯名新品，7-ELEVEN自4月19日起與星宇航空聯名推出一系列西式餐點，除話題聯名鮮食以外，7-ELEVEN此次也針對將星宇航空未來感品牌形象，設計開發科技感十足的「凍乾冷萃咖啡迷你杯」，獨特技術完整保留咖啡香醇、配上手掌大小的咖啡杯造型，送禮自用皆宜，希望能帶動相關類股產品業績成長。