「山東」艦首度參加環台戰備警巡和「聯合利劍」演習

中方官媒說，在台灣附近的解放軍嚇走了「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母，但大陸國防專家說，美國可能在爭取時間。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，專家說，上周解放軍舉行環台軍演時，美國海軍雖然決定保持距離，但北京對華府在相關區域持續加強全面部署不該降低警戒。他們指出，在解放軍的6天軍演期間，「尼米茲」號航母編隊一直保持在距離東台灣數百海里處，顯示華府至今還沒準備要和北京交戰。

然而，分析家警告，美國之所以如此謹慎，目的可能在於爭取更多時間，以完成全面戰略部署，和日本、菲律賓、越南等重要區域夥伴國共同抗中。

而北京大學旗下智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在推特（Twitter）上張貼的訊息圖顯示，「尼米茲」號一直在打轉，與解放軍航母「山東」艦保持安全距離。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州會晤總統蔡英文後，中美便在台灣附近水域默默展開對峙。許多陸媒說，「山東」艦航母打擊群內重達1.2萬噸的055型驅逐艦和它的高超音速反艦彈道飛彈把「尼米茲」號「嚇跑了」。