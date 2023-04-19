桃園一間便利商店的游姓男員工去年與女同事A上班時，竟趁A女不注意之際伸手搭肩，隔著口罩親吻A女臉頰，嚇得A女報警。桃園地院審結，依犯性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。緩刑2年。

判決書指出，游姓男子與A女為同事關係，均在桃園一間便利商店任職，2022年7月26日晚間9時許，游男與A女邊聊天邊整理超商商品，未料游男竟趁A女不注意之際，突然伸手環搭A女肩膀，隔著口罩親吻A女的左側臉頰，讓A女深感不適，前往警局報案。

游男接受偵訊及法院準備程序中均坦承犯行，法官核對A女在警詢的證述情節大致相符，並有現場監視器錄影畫面翻拍照片5張，足以認定游男的自白與事實相符，此案事件明確，堪認游男罪嫌，依法判刑。

桃園地院審理時，法官認為游男是成年人，竟為了逞個人慾望，趁A女不及抗拒之際，對A女性騷擾，行為實在不當，考量游男認罪，無前科，且此案為隔著口罩親吻，游男也願意與A女調解等一切情狀，認為此案的刑期暫不執行較適當，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。緩刑2年，並需於判決確定後1年內向公庫支付2萬元。可上訴。