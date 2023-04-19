台中監獄一名受刑人去年9月某日在半夜12點十，趁同舍房獄友熟睡，竟直接一口含住對方下體幫其口交，獄友後來驚醒，嚇到不知道反抗，隔天將此事告知獄方，全案才曝光；該受刑人雖表達想和解減刑，但獄友因身心受創、堅持不和解，法官依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。

判決書指出，受刑人男子在去年9月30日凌晨0時23分，在臺中分監療養（衛）舍14房內，趁同房受刑人熟睡時，拉開對方褲頭，以口含住對方陰莖為其口交，對方後來驚醒，但當下不知所措而未反抗，男子因此以此方式性交得逞，對方後來向舍房管理人員反映，全案因此曝光。

男子事後請求法官減刑，法官認為男子雖坦承犯行並表達有和解意願，態度尚稱良好，但趁對方睡著趁機性交，明顯表示男子未能尊重對方性自主權，對方也表示無意願和解，顯見已造成身心相當程度的影響，法官判不依刑法第59條規定酌減刑期。

法官認為男子爲滿足一己性慾，趁對方熟睡、處於類似精神障礙不能抗拒的狀態，乘機朝對方性交，侵害性自主決定權，所為實值非難，衡量被害人傷害、男子始終坦承犯行的態度，依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年2月。