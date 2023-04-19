金管會統計，2022年共1289家上市櫃公司赴中國大陸以外地區投資，年增8家、占比76.63％。累計投資金額7兆8507億元、年增6981億元或9.76％，主因併購取得海外子公司，海外子公司營運資金需求、參與現增等，上市櫃公司均以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃公司2022年投資收益l兆1317億元，年減1375億元或10.83％，仍創歷年次高。其中，上市公司1兆823億元，年減1334億元或10.97％，上櫃公司494億元，年減41億元或7.66％。

證期局副局長張子敏表示，2022年上市櫃公司海外投資收益衰退，主因電腦周邊設備業、塑膠業、水泥業投資收益受市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。不過，整體投資收益仍創歷年次高。

據金管會統計，2022年上市公司海外投資收益成長前三大產業，依序為航運業年增268億元、半導體業年增217億元、電子零組件業年增199億元。至於減少前三大產業，則依序為電腦周邊設備業年減680億元、塑膠業年減606億元、水泥業年減149億元。

赴中國大陸投資方面，2022年共1210家赴陸投資，年增2家、占比71.94％，累計投資金額2兆7032億元、年增1744億元或6.9％。其中，上市公司2兆4486億元、年增1634億元或7.15％，上櫃公司2546億元、年增110億元或4.52％。

張子敏指出，上市櫃公司去年對中國大陸投資金額增加，主要基於營運策略考量併購取得中國大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，因此增加對中國大陸投資規模。上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益方面，上市櫃公司2022年在陸投資收益4541億元，雖年減982億元或17.78％，仍創歷史次高。張子敏表示，主要由於塑膠業、電腦周邊設備業、水泥業受市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。

據金管會統計，2022年上市公司在陸投資收益成長前三大產業，依序為半導體業年增195億元、其他電子業年增160億元、電子零組件業年增68億元。減少前三大產業則依序為塑膠業年減403億元、電腦周邊設備業年減360億元、水泥業年減205億元。

投資收益匯回方面，上市櫃公司至2022年累計匯回金額達7040億元，年增1144億元或6.9％，為首度突破千億、改寫歷年新高。張子敏表示，主要為配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利及出售股權收益匯回所致，上市櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。