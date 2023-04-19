許多人洗頭都有掉髮困擾，可能是因為洗髮方式錯誤造成。曾擔任日本天皇御用理髮師的大場隆吉在節目中分享正確洗髮方式，首先用清水沖洗，接著將洗髮精起泡後塗抹於髮根，再按摩頭皮3分鐘，洗淨後用毛巾壓掉多餘水分，吹頭髮先以暖風吹至9分乾，最後用冷風徹底吹乾幫助定型。

大場隆吉於2007至2017年擔任日本明仁天皇及當時皇太子德仁的御用理髮師，他曾在日本TBS綜藝節目《教えてもらう前と後》分享養髮秘訣，表示錯誤的洗髮無法徹底清潔頭髮，也可能加速頭皮老化，甚至脫髮。

他教大家正確的洗髮方式，首先「用清水預洗」，先用溫水沖洗頭髮約2至3分鐘，能將髮絲及頭皮上大部分的汙垢沖掉；接著「將洗髮精起泡」，分布於手掌後塗抹在髮根，將手指插入髮絲中上下搖晃，利用頭髮及手指的空間，將空氣送入髮根，更好起泡。

第3步驟「按摩頭皮約3分鐘」，按摩可以促進頭皮血液流通，將手指彎曲更好發力按摩，但也別太大力，且按摩要用指腹，避免用指甲；第4步驟，洗完頭髮後，用毛巾「壓」走多餘水分，千萬別使勁摩擦，會使毛鱗片受損，讓頭髮變得毛躁，甚至斷裂、掉髮。

最後「以暖風和冷風吹乾頭髮」，大場隆吉建議吹頭髮要先從頭髮最多、最密集的後腦開始吹，先用暖風將頭髮吹至9成乾，最後再用冷風徹底吹乾，幫助定型，可以增加頭髮光澤感。