小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國官方最新數據顯示，在經濟數據強勁激發市場擔憂聯準會（Fed）更激進升息，美國股債同時下跌的2月份，海外「債主」集體拋售美債。其中，第二大債主中國連續第七個月減持美債，持倉規模續創近13年來新低。

【1】陸連七個月拋美債

美國財政部美東時間17日公布最新國際資本流動報告顯示，今年2月份中國減持美國國債106億美元，總持倉規模降至8,488億美元，續創2010年6月以來最低水準，但仍是美國海外第二大債主。自去年4月起，中國的美債持倉部位已連續11個月低於1兆美元。

【2】一家分行不再值1億 國銀分行八年少76家

一家分行執照價值1億元的時代已過去？金管會18日公布，2014年到2022年的九年間，國銀共裁撤掉127家分行，去年底分行數降到3,384家，創11年來新低，但也有銀行申請要增設110家分行，金管會核准了57家分行，六家尚未開設，因此八年來共少76處分行。

【3】台積電法說 摩通預言中性偏空

台積電法說會步步逼近、幾乎每天占據話題焦點，外資研究機構亦加緊準備，摩根大通證券最新指出，法說會關注焦點除了第二季營收疲軟的預期外，尚有全年財測、資本支出等六大議題，並搶先剖析可能發生狀況，預言台積電法說會釋出短期展望對亞洲半導體股影響為中性偏空。

【4】群創不配股利 現金減資每股退0.5元

群創決定二度減資！董事長洪進揚表示，去年因為虧損不派息，但考慮股東權益以及資本結構改善，決定以現金減資方式發放現金給股東。此次減資比例約5％，每股退還0.5元現金股款給股東，減資後實收資本額約907.86億元。

【5】矽銀倒閉效應 美中小銀爆存款逃命潮

道富、嘉信理財與製商銀行（M&T Bank）17日公布首季財報出現存款流失，因客戶把錢轉往其他報酬率更高的金融資產。

嘉信首季存款3,260億美元，季跌11％和年跌30％。道富2,240億美元，季跌5％和年跌11％。就首季存款金額變動來看，嘉信流失410億美元，道富流失118億美元。