周二收盤，道瓊指數跌10.55點或0.03%，收33,976.63點。標普500指數漲3.55點或0.09%，收4,154.87點。那斯達克指數跌4.31點或0.04%，收12,153.41點。費城半導體指數漲11.04點或0.36%，收3,077.72點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）收跌0.71%，盤中一度觸及2022年1月來新低。

受嬌生下跌拖累，標普醫療股跌0.66%，在11大類股中表現最差。工業股漲0.46%，漲幅最大。在輝達上漲2.5%拉動下，科技股漲0.41%。

蘋果漲0.75%，在五大科技巨頭中表現相對亮眼。

市場普遍押注聯準會將在5月會議升息25個基點，現在焦點已經轉向企業財報。根據CME的FedWatch工具，市場預期聯準會5月升息1碼的可能性超過83%。

根據Refinitiv IBES截至上周五的數據，標普500指數成份股第一季獲利估較去年同期下滑4.8%。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.01：1。那斯達克下跌與上漲股數比為1.29：1。

標普500指數有28檔成分股創下52周新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數66檔創新高、143檔創新低。

美國交易所成交量總計約為98億股，過去20日均量為107億股。