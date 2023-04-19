同致產品包括：超音波傳感器(營收佔比約31.6%)、攝像頭(營收佔比約26.3%)、主機-APAS(營收佔比10.8%)、主機-Camera(營收佔比10.4%)、主機-Sensor(營收佔比約8.5%)、車身控制器(營收佔比3%)、其他營收佔比約8.6%、雷達/網關控制器營收佔比約0.8%，市場以大陸為主，占營收比重達81.4%，其次是北美地區，佔比為7.2%，印度約佔4%，南美洲約佔3.4%，亞洲約佔2.5%，歐洲約佔1.5%。

大陸車市寒氣逼人，且Tesla帶頭砍價促銷，引發大陸各大品牌車廠跟進殺價競爭，車用零組件廠也面臨車廠砍價壓力，陳聖儒直言，終端汽車客戶價格下來，市場型態改變，對同致一定會有影響，至於影響程度如何，由於還在發酵中，公司無法預估。

陳聖儒表示，由於舊產品價格戰無法避免，公司只能持續往創新、更高階自駕L3級別發展，推出最好的產品，保持我們的價格。

就各產品來看，陳聖儒表示，公司決定將產品往更高階自駕L3級別發展，其中研發超過30年的超音波傳感器(Ultrasonic Sensor)邁入第11代超音波傳感器Lv. 3 Gen 11 Ultrasonic Sensor，為正規L3級別產品；研發快20年的攝像頭(Camera)邁入第4代Lv3 Gen 4 Parking Camera；而毫米波/微波雷達(RADAR)則為第3代短距離雷達Lv. 1 Gen 3 Short Range RADAR；泊車應用相關產品包括：融合泊車主機、超音波泊車主機及影像泊車主機，其中融合泊車主機將超音波訊號跟影像訊號併入主機進行演算判斷，幫駕駛者進行自動波測的行為，目前已衍生到第3代，為準L2級別的產品；超音波主機已來到第4代L2級別應用，至於影像泊車主機發展較慢，只來到第2代L0級別應用，主要是因公司發現常被整併到融合泊車主機產品，所以不再全力研發影像為主的產品。

在座艙應用部分，同致產品包括：車身控制器(Vehicle System Control)座艙應用的第五代車身控制器Gen 5 Body Control Unit、網關控制器(Gateway Unit)第二代網關控制器Gen 2 Gateway Uni、智能鑰匙(Key FOB)為Gen 3 Key FOB，以及第二代座艙攝像頭(Cabin Camera)與第一代座艙雷達(Cabin RADAR)等。

陳聖儒表示，目前這些產品已開始向客戶推廣，希望2024年到2025年發揮效益。