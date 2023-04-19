據美國之音報導，美國眾議院當地時間周一（4月17日）通過一項新法案，旨在使用制裁、出口管制以及國際協調和壓力等方式追究中國大陸在偵察氣球事件上的責任。

報導稱，《維護領空主權法案》(Upholding Sovereignty of Airspace Act)以405票對6票通過。這項法案最初在2月下旬由來自紐約州的民主黨眾議員、眾議院外交委員會資深成員格雷戈里·米克斯(Gregory W. Meeks)提出，當時美國軍方在南卡羅來納州海岸擊落了一個據稱來自中國大陸的偵察氣球。

這項旨在讓中國大陸「為其高空偵察氣球侵犯美國領空和主權的行為負責」的法案提出數項舉措，包括要求美國國務卿與國家情報總監以及美國常駐聯合國代表協商，「制定外交戰略，向盟友與夥伴通報中國偵察計劃的範圍，並建立全球共識，以應對中國的全球偵察氣球計劃。」

報導稱，法案特別指出，美國應利用其在聯合國和其他國際和地區組織中的發言權、投票權和影響力，對中國施加更大的外交壓力，並在包括七國集團和20國集團峰會在內的主要多邊論壇上提出中國全球偵察氣球計劃帶來的挑戰。

此外，法案還呼籲美國商務部長根據《出口管理條例》(Export Administration Regulations)評估受美國管轄的與航空太空計畫相關的物品和技術的出口、再出口和國內轉讓，包括被中國人民解放軍用於情報和偵察的飛艇和氣球以及相關材料和組件，並在法案簽署成為法律後的180天內向相關的國會委員會提交報告。

法案還將允許總統對其認定的「直接管理和監督中國全球偵察氣球計畫的任何中國個人」實施凍結財產和吊銷簽證等制裁。該法案如果簽署成為法律，總統最快可以在180天後採取制裁措施。

2月2日，美國國防部稱監測到中國偵察氣球飛越美國西部上空，美國空軍於2天後將其擊落。北京堅稱被該氣球是一個民用科研無人飛艇，因不可抗力導致其誤入美國領空，同時指責美國過去一年來在中國上空「非法」放飛過10多個高空氣球。白宮否認了北京的指責。

自間諜氣球事件以來，美中緊張關係持續升級。美國國務卿布林肯也為此延後訪陸行程。