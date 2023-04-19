股神巴菲特日前坦言，「賣掉台積電是出於地緣政治風險考量」，但華爾街分析師幾乎一面倒看好台積電，喊買進持股或等同買進評級，多頭押注比例創下20年新高。周二（18日），台積電ADR小漲0.17%至88.1美元。

美媒報導，在巴菲特撤退之際，40位研究台積電股票的分析師中，除了一位之外，幾乎所有人都給予買入建議，如此驚人比例創下20年來最高紀錄。

分析師認為，台積電本周四法說會之前，市場多頭已將庫存過剩和需求疲軟所帶來嚴重衝擊列入考量，而台積電ADR今年上漲18％，仍落後費城半導體指數約3個百分點，目前台積電本益比僅為18.4倍，遠低於五年平均值約21倍左右。

安本資產管理投資總監 Christina Woon表示，目前晶片業景氣接近觸底，長期結構性成長動力仍保持不變，而隨著人工智慧等應用不斷攀升，對運算能力需求增加，後市看起來更加強勁。她認為，在這種背景下，即使今年股價已上漲一段，像台積電這種公司的股價仍不算太高。

Susquehanna International Group分析師Mehdi Hosseini也加入看漲行列，將台積電評級從中性上調至正面。他說，上半年晶圓出貨量和營收嚴重下滑後，新產品在今年稍晚推出，可望帶動營收微幅成長，直指台積電每股盈餘最快在第三季展開反彈。

摩根大通分析師Gokul Hariharan也贊同這個看法。他在上周一（10日）的最新報告中提到，「儘管半導體前景持續下探，不過市場預期心理已充分反映，預估中短期焦點將轉向2024的復甦力道。」

樂觀派分析師也強調，台積電在AI領域的強勢地位，展現營收成長的動能。

不過，投資人仍有一些擔憂的理由。台灣和大陸地緣政治情勢持續緊張，讓巴菲特在去年第4季大砍台積電86%持股；此外，Union Bancaire Privee董事總經理 Vey-Sern Ling表示，台積電3月營收非常疲弱，市場憂心周四法說可能調降業績展望。