我南美洲友邦巴拉圭即將在月底舉行總統大選，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）先前曾說，勝選後要與中國大陸建交，他近日接受路透社專訪，重申與台灣的邦交關係未獲得足夠利益，強調是基於國家利益解決問題。

巴拉圭反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾多次談及與台灣的邦交關係，認為台灣做得不夠。

路透社昨（18）日刊出艾里格里的專訪，關於與台灣的邦交關係，他重申與台灣邦交未獲得足夠利益，「我們將基於國家利益、以及基於國際政治中的聯盟來解決這個問題，現在的關係是不足的…。」

率領巴拉圭中間偏左聯盟「國家協議」（Concertación Nacional）的艾里格里，17日在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）郊區的住家接受路透社專訪，他主要談及勝選後將如何改善國家財政赤字，巴拉圭財政赤字佔GDP 3%，作為內陸國家，農業是巴拉圭的經濟命脈。

艾里格里說如果贏得30日的總統大選，比起對農民提高賦稅，他將支持緊縮，削減公部門支出。

巴拉圭是全球第6大大豆生產國，並且以出口為主，也是全球主要牛肉供應國。大豆出口目前未被課稅，因此巴拉圭的大豆相當具有競爭力，不過與台灣的關係讓他們無法進入大陸市場。

艾里格里說：「我們必須管理公共預算，我們必須在公部門實施緊縮措施，我們不能只是說，因為沒錢，所以我們要提高稅率。」

他談及巴拉圭政府的貪腐：「如果公部門不努力適當運用可得資源，私部門很難對繳交更多稅感到舒服。」

2022年巴拉圭的稅收負擔約為10.4%，在南美洲算相當低，但政府試圖對農業等提高稅率，長久以來在政治及業界面臨阻撓。

艾里格里與巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）民調不相上下，潘尼亞先前表示，將打擊逃漏稅行為。