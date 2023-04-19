花蓮慈濟醫院婦產部主任丁大清（左）研究發現，自然產婦女尿失禁風險為剖腹產的2倍，骨盆脫垂風險則是2.8倍，建議孕婦產後可加強骨盆底物理治療。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

「尿失禁」與「骨盆脫垂」是常見的婦科問題，醫師研究發現，自然產婦女尿失禁風險為剖腹產的2倍，骨盆脫垂風險則是2.8倍，建議孕婦產後可加強骨盆底物理治療，如出現症狀，可依照輕重程度進行凱格爾運動、雷射或微創手術治療。

花蓮慈濟醫院指出，根據臨床統計，約有1至4成婦女有漏尿問題；若是經由內診檢查，可能有5成面臨骨盆脫垂的問題。 尿失禁不僅影響日常生活，更是一般人難以啟齒的困擾；骨盆脫垂的症狀包括腰酸背痛，陰道口有下垂感、掉東西感等症狀。2種問題危險因子包含，婦女更年期、需要搬重物、長期便秘、長期咳嗽及體重過重等，不過選擇的分娩方式也可能會造成影響。

花蓮慈院婦產部與慈濟大學大數據中心合作，利用健保資料庫，比較自然產與剖腹產產後尿失禁和骨盆脫垂的比例，分別納入5萬1587位自然分娩婦女跟剖腹產婦女進行比較，結果發現，自然產出現尿失禁的風險是剖腹產的2倍，骨盆脫垂風險則為2.8倍。

婦產部主任丁大清指出，目前大多數的孕婦仍選擇自然分娩，這項研究是目前最大的回顧性世代研究，探討分娩方式對尿失禁和骨盆脫垂的影響，詳細內容已刊登在最新一期的《國際婦女泌尿雜誌》（International Urogynecology Journal），同時建議自然產產婦可在產後加強骨盆底物理治療。

「現在醫療技術都能有效解決尿失禁或骨盆脫垂的問題！」丁大清表示，輕微尿失禁或子宮脫垂可經由保守治療得到一定程度的緩解，包括凱格爾運動、骨盆電刺激、陰道子宮托等；輕度及中度尿失禁可利用陰道雷射進行治療；重度尿失禁需藉由尿道中段吊帶懸吊手術治療。此外，保守治療雖無法有效改善骨盆脫垂的問題，但還是可以經由微創手術進行子宮懸吊進行治療。