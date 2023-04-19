經過小聯盟實驗性地導入新規則，有效縮減冗長的比賽時間，本季大聯盟也正式採用投球計時器、限制投手牽制次數及壘包加大等措施，不過官方仍不滿足於此，根據美媒《ESPN》報導，大聯盟進一步探索加強球隊進攻效率的可能性，繼續在旗下小聯盟實驗「指定代跑」及「Double-Hook」等新規則。

實驗舞台是自2019年開始與大聯盟合作的大西洋聯盟，根據指定代跑的規則，在打者上壘之後，板凳上任何一位球員可以接替跑壘，但遭換下的球員依然還會待在打線內，準備下一次的打擊，代跑球員也還是能繼續接受跑壘任務。

同樣被稱為DH制度的Double-Hook，上賽季在大西洋聯賽就已經採用，該規定為若先發投手投不滿5局，打線上的DH位置就會消失，改由投手取代棒次，此規則不但將影響DH在打線上的位置（可能移往後段棒次），也會改變欲採取牛棚車輪戰球隊的想法。

由於一系列新規則的加入，本季前3周的例行賽比過去縮短大約30分鐘，禁止內野守備布陣及加大壘包，也有助於提升各隊進攻火力，目前大聯盟30支隊伍的盜壘成功率為82.6%，比起上賽季的74.9%有大幅提升。