孩子的童言童語讓大人傻眼！一名父親日前剛下班回家在洗澡時，3歲女兒突敲門說想上廁所，女兒進到浴室見到全裸的父親就不斷猛盯，父親說回家後身體有味道就要洗澡，女兒這時突然盯著父親重要部位問「爸爸！那個是便便嗎？」讓他瞬間傻眼，事後發文笑說「太丟人了我只敢匿名」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前下班回到家洗澡時，3歲的女兒就一直敲浴室門，吵著要上廁所，他認為平時也都會跟女兒一起洗澡，就讓對方進來，女兒一看到他先問了在幹嘛，他說「爸爸臭臭在洗澡啊」，女兒接著猛盯著他身上又問說「爸爸你身上有臭臭嗎」，他說因為剛下班身上會臭。

原PO說自己剛下班身體有味道就先到浴室洗澡，女兒也進來浴室上廁所，就一直看著他東問西問，眼睛也一直猛盯著他，女兒最後盯著他的「重要部位」說「爸爸！那個是便便嗎？」讓他瞬間無言，事後將此事分享出來，笑說「太丟人了我只敢匿名…」引起其他網友討論。

其他網友留言「一般不是會說，那是尾巴嗎」、「真的會被小朋友的童言童語笑死」、「我都直接跟小孩，說男生就是有小鳥長大了會長毛」、「沒事，我女兒也說那是大便」、「可以趁機從小就教她，引導孩子學習，畢竟男女身體構造就是不一樣，不用迴避」、「爸爸怎麼不夾斷便便呢？」