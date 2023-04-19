●輝達周二勁揚2.46%，收在276.67美元。該繪圖處理器與AI晶片大廠獲匯豐銀行將股票評級從「減碼」一口氣調升至「買進」，並將其目標價從175美元大幅上修至355美元。匯豐看好人工智慧（AI）的潛在商機，並表示對輝達在AI晶片的定價能力感到驚訝，稱市場尚未反映其強大的定價能力，「其AI晶片的銷售量不用增加太多就能達到營收增長目標」。

●蘋果漲0.75%，收在166.47美元。彭博報導，消息人士透露蘋果正在為自家的混合實境（MR）頭顯打造許多應用程式，提供遊戲、健康、影音、協作等服務與軟體工具。消息人士表示，能提供沉浸式觀看體育賽事的功能將成為蘋果MR頭顯的一大賣點。近來媒體報導蘋果的頭戴式裝置可望在6月舉行的WWDC首次登場，並在幾個月後開始發售。

●英特爾收跌0.96%，報31.83美元，該處理器大廠宣布自10月20日起，旗下Blockscale比特幣挖礦晶片系列停止接單，預計最後一批訂單於明年4月20日交付。在英特爾官網上，所有Blockscale晶片相關網頁已幾乎完全刪除。

●嬌生（Johnson & Johnson）跌2.8%，該醫療保健集團就通膨對成本的影響發出警告，儘管其上季營收獲利均優於市場預期並調升今年財測。

●高盛股價下跌1.7%，受交易和債券業務下滑影響，該華爾街大行獲利大跌18%。

●洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）上漲2.4%，儘管零件和人力短缺，該美國武器大廠第一季業績表現仍然優於華爾街預期。

●網飛（Netflix Inc）周二收漲0.29%，盤後一度重挫逾10%，目前跌幅已經大幅收斂，僅跌不到0.2%。該串流媒體巨頭上季獲利表現優於預期，但本季財測意外疲弱，並宣布遏阻帳密共享的措施將延至第二季才實施。