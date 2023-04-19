海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
海軍今天早上在台東演習。（蔡旻妤攝）
影／海軍在台東知本搶灘演習，出動4搜新式特戰突擊艇。（蔡旻妤攝）

海軍陸戰隊會同海軍今天早上7時30分在台東知本海灘進行搶灘演練，出動中和號戰車登陸艦（編號232）以及4艘m109新式特戰突擊艇，進行小型搶灘登陸演習。

中和艦放3艘aav7兩棲突擊車，搶灘知本海灘，測試新畫定的紅色海灘是否適合搶灘登陸。

#台東 #知本 #海軍 #搶灘 #演習