明天（20日）迎來24節氣中的穀雨，大陸《搜狐號》運勢專欄分享，水瓶座、巨蟹座、處女座、射手座在穀雨這天運勢將超級旺，事業上可發揮所長且能順利進展，讓身旁同事、老闆刮目相看，有望升職加薪，偏財運也有不錯機會，可好好把握。

▍水瓶座

水瓶座在穀雨這天運勢將超級旺，在工作方面看似平淡不受關注，但其實有強大的實力，只是沒機會展現，在近期有望發揮長處讓同事和老闆跌破眼鏡，並深受大家喜愛進而升職加薪。

▍巨蟹座

巨蟹座在穀雨這天好運將持續飆升，工作上雖然會變得忙碌，但有足夠的實力應付各種挑戰，且能順利完成任務受到老闆器重。由於工作繁忙近期需適當運動保持身體健康。

▍處女座

處女座在穀雨這天運勢夯，在工作中總是能在關鍵時刻激發出潛能，輕鬆取得好成績，而團隊中從不被看好的他們，最後用實力證明成為別人眼中的強者。

▍射手座

射手座在穀雨這天將受到幸運女神眷顧，在事業和家庭方面會得到信任和支持，並能朝著目標順利進展。另外，偏財運方面近期有望獲額外收入，使經濟狀況更加良好，可好好把握。